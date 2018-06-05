У побережья Байкала в Ольхонском районе проверят использование квадроциклов

Ольхонский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с поступлением обращений жителей Ольхонского района на бесконтрольное движение в летний период у побережья озера Байкал квадроциклов планируются рейды по их безопасному использованию.

Как информирует пресс-служба правительства Иркутской области, рейды будут проводиться службой Гостехнадзора региона совместно с сотрудниками ГИБДД ГУ МВД и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Об этом сообщил руководитель службы – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Александр Ведерников. В этом году рейды запланировано провести у побережья Байкала с 30 июня по 26 августа.

– Контрольные мероприятия проводятся для обеспечения безопасности движения, соблюдения техники безопасности при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств в местах массового отдыха людей, а также для профилактики административных правонарушений, – отметил Александр Ведерников.

Контрольные мероприятия реализуются службой с 2014 года. В июле и августе прошлого года совместные рейды проводились каждые выходные и праздничные дни на территориях активного массового отдыха у побережья озера Байкал, острова Ольхон, поселка Листвянка и в населенных пунктах, расположенных вблизи Байкальского тракта. За этот период осмотрено 352 единицы самоходной техники, составлено 54 протокола об административном правонарушении.