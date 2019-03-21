Участки ЦЭЗ Байкала со стороны Бурятии исключат из программы «Дальневосточный гектар»

Бурятия, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Центральная экологическая зона Байкала и сакральные места будут закрыты от предоставления по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В перечень территорий, которые не будут предоставлять в рамках «дальневосточного гектара», вошли Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, городской округ «город Улан-Удэ» и 20-километровая буферная зона вокруг него, инвестиционные площадки, зарезервированные для республиканских и муниципальных нужд, ранее учтенные земельные участки и так называемые «сакральные места». Их суммарная площадь составила 15,7 млн гектаров, 8,6 из которых подготовлены для внесения в ФИС «НаДальнийВосток.РФ» как «зоны нельзя». Территории будут закрыты после актуализации федерального и регионального законодательства.

– Кроме того, ведется работа по сбору информации о ранее учтенных участках, находящихся в собственности граждан и организаций, но не отраженных на публичной кадастровой карте. На сегодняшний день уже сформирован для внесения в ФИС «НаДальнийВосток.РФ» перечень из 6,8 тысячи таких участков. Внесение исчерпывающей информации о таких территориях необходимо для корректного предоставления участков и, в частности, исключения возможности наложения границ испрашиваемых участков на объекты, находящиеся собственности третьих лиц, – поясняют в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на бесплатное получение земельного участка на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара. Подать заявление на «дальневосточный гектар» можно онлайн из любой точки мира – с помощью ФИС «НаДальнийВостокРФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. После четырех с половиной лет безвозмездного пользования участком в течение полугода можно оформить землю в собственность или длительную аренду.

Согласно проекту федерального закона, программа «Дальневосточный гектар» стартует на территории Бурятии 1 июля 2019 года – бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок смогут только жители Бурятии. С 1 февраля 2020 года право выбрать землю в республике появится у всех дальневосточников. С 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии станут доступны всем россиянам. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.