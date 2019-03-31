Учёные Иркутска и США опубликовали открытые письма по нормам стоков в Байкал

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Открытые письма учёных в адрес Минприроды РФ по планам изменить нормативы стоков в озеро Байкала опубликованы на сайте Лимнологического института СО РАН (ЛИН СО РАН). Свою позицию ещё раз обозначил директор научной организации Андрей Федотов. Он отмечает, что предлагаемые новые нормативы существенно, в десятки раз, увеличивают массу и концентрацию веществ, сбрасываемых в Байкал вместе со сточными водами. Заложенные в проекте приказа показатели, пишет учёный, выше тех, что приняты в остальных странах. Андрей Федотов говорит, что из-за низкой минерализации воды Байкала озеро очень чувствительно к концентрации веществ выше фонового значения. На фоне негативных изменений из-за высокой антропогенной нагрузки на водоём чрезвычайно опасно вводить нормативы, в которых содержание сбрасываемых компонентов многократно превышает их фоновые значения, считает директор ЛИН СО РАН. В связи с этим Андрей Федотов предлагает снять с федерального портала нормативных правовых актов обсуждаемый проект приказа Минприроды РФ как не способствующий сохранению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал – для дальнейшей его доработки с учётом мирового опыта. Также на сайте ЛИН СО РАН опубликованы письма профессора Джима Элсэра из университета Монтаны и профессора Эндрю Сохена из университета Аризоны. Напомним, проект приказа Минприроды будет обсуждаться до 4 апреля – далее по нему будет приниматься решение на федеральном уровне. Важно до этого момента внести свои предложения. Между тем, как пояснили в Минприроды РФ, работа по решению задачи, связанной с корректировкой нормативов допустимого воздействия, велась на протяжении многих лет. В ведомстве говорят, что долгое время не удавалось найти оптимального решения по определению подхода к установлению новых нормативов на Байкальской природной территории, которые бы в полном объёме отражали позицию по этому вопросу как научного сообщества, так и специалистов в области промышленной технологии водоподготовки и очистки. – С целью установления новых нормативов воздействия на экосистему озера Байкал предусмотрены мероприятия по проведению научных работ, целью которых является выработка обоснованных подходов к формированию нормативов. Перечень опасных загрязняющих веществ для экосистемы сформирован. Новые нормативы основаны на научных исследованиях, отвечающих современным требованиям в области очистки сточных вод, а также учитывают социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, – отмечается в пресс-релизе Минприроды. В ведомстве говорят, что в 2018 году Байкальский институт природопользования СО РАН (БИП СО РАН) исследовал негативное воздействие выбросов и сбросов вредных веществ на БПТ. Результаты этого анализа и легли в основу проекта приказа Минприроды России. Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, позиция бурятских учёных заключается в том, что если сохранить приказ №63 в нынешнем виде, в Байкал по-прежнему продолжат стекать неочищенные стоки, а власти не смогут построить очистные ввиду отсутствия доступных технологий. – Приказ Минприроды России №63 был принят в 2010 году с очень жесткими нормативными ограничениями для сбросов очистных вод. Эти требования сегодня современные технологии очистных сооружений выполнить не могут. Почему остались неосвоенными большие средства в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал», социально-экономического развития Байкальской природной территории? Потому что нет сегодня таких технологий, которые позволили бы построить на Байкальской природной территории очистные. Сегодня разговор идёт о смягчении некоторых параметров, которые технологии не могут позволить выполнить, – прокомментировал директор БИП СО РАН Ендон Гармаев. Он также подчеркнул, что Байкальский институт природопользования провёл исследования по итогам конкурса, в котором мог принять участие «любой желающий институт, в том числе Лимнологический». – Мы в течение 5 лет проводили эту работу ежегодно, к этому обязывает ФЗ. И предлагаем сегодня крайний вариант, который в 2018 году взят за основу корректировки приказа №63, – сказал глава БИП СО РАН. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ныне существующие нормы виртуальными и заявил, что если нормативы не поменять, то по нацпроекту «Экология» до 2024 года вообще ничего сделано не будет. – Мы можем прямо сегодня отказаться от абсолютно всех денег, потому что не сможем построить 18 очистных, которые заложены в проекте, – сказал он. – При этом 94% водосбора Байкала – в республике Бурятия, в Иркутске – только 6%. В Иркутске Ангара вытекает, и всё. Всё, что втекает в Байкал – это с территории Бурятии. В Бурятии очень остро стоит вопрос – нужно строить очистные. У нас в прибрежной зоне очень много населённых пунктов, которые просто вакуумом выкачивают неочищенные стоки и сливают их в лесу. Но эти виртуальные цифры приказа №63 связали работу – мы шесть лет ничего не делали и ещё шесть лет не сможем ничего делать. Алексей Цыденов отмечает, что новые нормативы при смягчении одних показателей ужесточают текущие требования по алюминию, свинцу и фенолам. 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