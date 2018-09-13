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14.09.2018

Учёные исследуют, как маловодье на юге Байкала влияет на птиц

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году на юге Байкала завершат исследование, которое покажет, как затянувшееся маловодье на озере повлияло на колонии водных птиц. Об этом сообщает пресс-служба «Фонда озера Байкал».

Мониторинг проводится уже второй год на средства Фонда. В прошлом году проект получил грант, в этом гран-при.

Главная задача проекта в этом году – завершить сравнение состояния колониальных птиц южного Байкала с их состоянием в маловодный период начала 1980-х и многоводные периоды 1980-х и 1990-х годов на основе собранных в 2018 году данных. По итогам учёные выдвинут прогнозы дальнейшего развития ситуации. Также они намерены исследовать пространственные связи местных популяций.

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