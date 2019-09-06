Ученые обнаружили в Чивыркуйском заливе Байкала редкий вид водорослей

Бурятия, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые начали мониторинг водной растительности в Чивыркуйском заливе озера Байкал. Во время исследований обнаружен редкий вид водорослей. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

В августе на территории Забайкальского национального парка были разбиты мониторинговые площадки по наблюдению за водной растительностью. Впервые на акватории Северного Байкала работает система наблюдения за развитием и состоянием сообществ озерных растений.

- Водная растительность служит пищей для травоядных рыб и средой обитания для всей ихтиофауны. Именно в зарослях водорослей прячутся травоядные плотвички и подстерегают их хищные щуки. Кроме того, зеленые водоросли, выступая пищевыми конкурентами, предотвращают развитие сине-зеленых водорослей, выделяющих токсины. Состояние водной растительности может говорить о состоянии водоема, о степени его чистоты и устойчивости экосистемы в целом, - отметили в пресс-службе.

Первые результаты исследований на постоянных площадках говорят о том, что разнообразие водных растений в Чивыркуйском заливе остается высоким. В составе водных сообществ присутствуют индикаторы чистой воды - харовые водоросли, впервые в Чивыркуе обнаружен редкий вид полушник щетинистый. Элодея канадская, более 30 лет назад проникшая в экосистемы озера, успешно натурализовалась и доминирует во многих биотопах.

Анализ флоры и проведенные замеры продуктивности станут основой для долговременного мониторинга состояния водной растительности - одного из главных элементов биоты красивейшего залива озера Байкал.