Учёные приступили к созданию программы по исследованию байкальской нерпы

Иркутская область, Бурятия, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных разработок и исследований «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН приступили к созданию научной программы по исследованию байкальской нерпы. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».

– Незнание важных процессов, происходящих внутри популяции нерпы и во всей экосистеме Байкала, ставит под угрозу благополучие эндемика. В рамках научной программы, инициированной фондом, ученые впервые опишут комплекс допустимых методов изучения нерпы и среды ее обитания. К ним, например, относится неинвазивное спутниковое мечение. Программа будет доступна для всего научного сообщества, она также будет передана в Минприроды РФ и в Росзаповедцентр, – рассказали в фонде.

Кстати, программа пройдёт экспертную верификацию и обсуждение на 10-й международной научно-практической конференции «Морские млекопитающие Голарктики», которая состоится в Архангельске с 29 октября по 2 ноября 2018 года.

Напомним, о запуске программы по изучению нерпы стало известно летом 2018 года. Решение было принято по итогам круглого стола со специалистами. Учёные предложили несколько современных методов учёта, которые позволили бы получить данные о численности популяции гуманными и ненасильственными способами, например, мечение, авиаучёт, гидроакустический метод. Ряд специалистов отметили актуальность традиционного площадного учёта по всей территории с использованием спецтехники. Также эксперты подчеркнули необходимость проведения комплексных анализов, в том числе гистологических анализов, проб на стрессоустойчивость, оценку репродуктивной способности самок.