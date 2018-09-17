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Байкал
18.09.2018

Уровень воды в Байкале достиг отметки 455 метров 77 сантиметров

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 17 сентября уровень воды в озере Байкал составляет 455 метров 77 сантиметров, за месяц повысившись более чем на 20 сантиметров.

Как сообщается на сайте Росводресурсов, на территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. Водохранилища работают в установленном режиме.

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