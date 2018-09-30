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01.10.2018

Уровень воды в Байкале к концу сентября повысился до 456 метров 82 сантиметров

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по состоянию на 28 сентября 2018 года составил 456 метров 82 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

По сравнению с предыдущим измерением уровень воды повысился за 11 дней на пять сантиметров.

На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. Водохранилища работают в установленном режиме.

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