Уровень воды в Байкале к концу сентября повысился до 456 метров 82 сантиметров

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по состоянию на 28 сентября 2018 года составил 456 метров 82 сантиметра. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

По сравнению с предыдущим измерением уровень воды повысился за 11 дней на пять сантиметров.

На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. Водохранилища работают в установленном режиме.