|Байкал
|20.08.2018
|
|
Уровень воды в Байкале подрос еще на два сантиметра
|
Иркутская область, Бурятия, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по последним данным составил 456 метров 57 сантиметров, увеличившись с предыдущего измерения на два сантиметра, сообщается на сайте Росводресурсов.
На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал, реки Ангара водность средняя.
Водохранилища работают в установленном режиме.
ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram