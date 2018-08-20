Уровень воды в Байкале подрос еще на два сантиметра

Иркутская область, Бурятия, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по последним данным составил 456 метров 57 сантиметров, увеличившись с предыдущего измерения на два сантиметра, сообщается на сайте Росводресурсов.

На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал, реки Ангара водность средняя.

Водохранилища работают в установленном режиме.