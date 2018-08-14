Уровень воды в Байкале превысил 455 с половиной метров

Иркутская область, Бурятия, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по состоянию на 14 августа составил 455 метров 55 сантиметров. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

По сравнению с измерением недельной давности уровень подрос на шесть сантиметров.

В Иркутской области в бассейнах Байкала и реки Ангара водность средняя. Водохранилища работают в установленном режиме.