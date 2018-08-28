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Байкал
28.08.2018

Уровень воды в Байкале вырос до 455 метров 65 сантиметров

Иркутская область, Бурятия, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Уровень воды в озере Байкал по состоянию на 27 августа составляет 456 метров 65 сантиметров. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

Как отмечается, за неделю он увеличился на восемь сантиметров.

На территории Иркутской области в бассейнах озера Байкал и реки Ангара водность средняя. В республике Бурятия в связи с угрозой обрушения береговой линии реки Муя из-за паводковых вод и разрушения расположенного на берегу жилого дома в поселке Таксимо введен режим ЧС.

Водохранилища работают в установленном режиме.

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