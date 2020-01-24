В 2019 году Прибайкальский нацпарк посетили 167 тысяч человек

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тысяч человек. Это на 28,4 тысячи человек или 17% больше, чем в 2018 году, когда там побывали 139,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Самыми популярными маршрутами стали два направления. Остров Ольхон посетили 142,2 тысячи человек (115,1 тысячи человек – маршрут «Север острова Ольхон», 27,1 тысячи человек – маршрут Юг острова). По Большой Байкальской тропе за год прошли 12,3 тысячи человек. Набирающими популярность признаны маршруты Темная падь – Старая Ангасолка (5,1 тысячи человек) и Тажеранские степи (1,9 тысячи человек).

Отмечено, что большую часть туристического потока образовывают жители Китая – 35%, туристы из Германии, Японии, Франции и Таиланда еще 32%. Жители Иркутской области составили 20% от всего туристического потока, оставшиеся 13% пришлись на жителей других субъектов Российской Федерации.

– На протяжении нескольких лет мы отмечаем стабильный рост посещаемости территорий Прибайкальского национального парка. Туристы могут воспользоваться 13 различными маршрутами, в том числе, ледовым, который опоясывает практически всю акваторию пролива Малое Море и включает в себя большинство мест туристического притяжения, – рассказала начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова.

По ее словам, в 2020 году туристический поток должен увеличиться на 15-20%, этому будет способствовать развитее инфраструктуры и запуск новых туристических маршрутов.

– В этом сезоне мы планируем запустить мототур по Тажеранским степям. Статистика 2019 года показала, что это направление набирает популярность. Туристы смогут самостоятельно преодолевать большие расстояния и любоваться красотами на мототехнике по определенным маршрутам. Передвижения туристов будет фиксировать специальная GPS-аппаратура, – добавила Кристина Глотова.