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Байкал
10.09.2019

В Баргузинском заповеднике Бурятии летом 2019 года побывали более 400 туристов

Бурятия, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Подлеморье» подводит итоги туристического сезона в Баргузинском заповеднике Бурятии. Летом 2019 года там побывали более 400 человек.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», в основном это туристы, пользующиеся услугами туристических фирм Иркутска, Северобайкальска и Усть-Баргузина. Незначительная часть – туристы-экстремалы, проходящие вдоль Северо-Восточного побережья Байкала на каяках, байдарках, катамаранах, для которых устроены места стоянок с оборудованными кострищами, навесами, запасом дров.

Полевую базу Давша (бывшая центральная усадьба Баргузинского заповедника) за лето 2019 года посетило 45 туристических групп численностью 402 человека. Большинство гостей в Давше посещают Музей природы заповедника – это 36 групп или 359 человек. В визит-центре «Дом соболя», распахнувшем двери для посетителей только в этом году, побывали 23 группы или 161 человек.

– Для посещения также предлагаются экологические тропы. С каждым годом растет популярность экотропы Давша – устье реки Южный Биракан, которая покоряется любому возрасту, – говорят в «Заповедном Подлеморье». – Там гости знакомятся с биотопами заповедника, узнают, как пересекаются две экосистемы – суши и воды. В 2019 году было проведено 18 экскурсий, прошли по тропе 146 человек.

В этом году в Давше открыт еще один туристический объект – экологическая тропа «Давшинские столбы», которая знакомит гостей с историей образования Баргузинского хребта, оледенением, растительным и животным миром. Этот маршрут посетили девять групп общей численностью 37 человек.

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