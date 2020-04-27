В Байкальске создали «Лабораторию экотроп»

Байкальск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на базе Байкальского проекта создали «Лабораторию экотроп», которая будет заниматься обучением компетенциям тропостроителей, бригадиров и их помощников, кемп-лидеров и архитекторов экотроп. Об этом сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Авторы проекта планируют создать сеть экотроп в районе Байкальска. Это будут трекинговые, беговые, конные тропы и тропы для людей с ограниченными возможностями, обзорные площадки и видовые точки.

Ожидается, что через проект Байкальск «обретёт своё лицо». В 2020 году инициаторы уже определили территории, на которых будут строиться экотропы. Участники будут строить начальное звено тропы от подножия гор в посёлке Култук до верхней части хребта Хамар-Дабан. Также тропу построят к скальнику Чёртов палец, кроме того, участники проекта рекультивируют отдельные участки существующего маршрута.