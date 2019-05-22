В Байкальском заповеднике пройдут мероприятия в рамках Международного дня биологического разнообразия

Бурятия, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Международного дня биологического разнообразия Байкальский государственный заповедник проведет ряд мероприятий.

Как сообщает пресс-служба заповедника, их основная цель – рассказать гостям и посетителям заповедника о важности и необходимости сохранения природного богатства нашей страны, того огромного количества растений и животных, которые населяют нашу планету.

В визит-центре «Байкал заповедный» Байкальского заповедника проводятся Дни открытых дверей. Любой желающий может посетить визит-центр, познакомиться с его экспозициями не только демонстрирующими биологическое разнообразие озера Байкал и Байкальской природной территории, но и напоминающими о сохранении экологических систем и рациональном использовании компонентов биологического разнообразия.

В рамках празднования Международного дня биологического разнообразия школьники средних образовательных учреждений Мухоршибирского района Бурятии посетят государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский». Дети и преподаватели смогут с наблюдательных вышек увидеть представителей дикой природы, таких, как косуля, изюбрь и других, в естественной среде обитания, узнать о работе государственных инспекторов и режиме охраны, позволяющем сохранять, поддерживать и увеличивать численность диких животных на территории заказника.

На новой точке кольцевания птиц станции кольцевания птиц «Байкальская», которую открыли научные сотрудники Байкальского заповедника в поселке Танхой, пройдут экскурсии для учеников Школы-интерната №21 ОАО «РЖД». Им не только расскажут, для чего орнитологи кольцуют птиц и как таким образом происходит изучение миграции пернатых, но и покажут, что собой представляет процесс кольцевания и как осуществляется измерение птицы. Также в рамках Международного дня биологического разнообразия на базе визит-центра «Байкал заповедный», музея природы и других инфраструктурных объектов Байкальского заповедника пройдут занятия для школьников в рамках всероссийского проекта «Живые уроки».