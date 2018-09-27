В «Байкальской гавани» намерены построить гостиницу за полмиллиарда рублей

Бурятия, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» поддержал проект по строительству гостиничного комплекса на участке «Пески». Объем инвестиций составит более 500 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. Инвестором выступит ООО «Солнечный Берег». Компания намерена построить семиэтажную гостиницу со 120 комфортабельными номерами и конференц-залом, ресторан, кафе, СПА-центр с бассейном, спортзал. Планируется, что будут работать пункты проката спортинвентаря. Реализацию проекта резидент планирует в три этапа, запуск комплекса намечен на 2021 год. К разработке проектно-сметной документации инвестор готов приступить осенью этого года. Объем инвестиций составит 500,7 млн руб. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней к 2028 году ожидается более 11 млн рублей. По оценке управляющей компании АО «ОЭЗ «Байкальская гавань», проект компании «Солнечный Берег» имеет высокую степень проработки. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

бурятия Тэги: View the discussion thread.