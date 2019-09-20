В Бурятии браконьеры ловили сетями байкальскую нерпу

Бурятия, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы Бурятии передали на уничтожение 10 рыболовных сетей, конфискованных у жителя села Оймур Кабанского района. Браконьер и его односельчанин ловили этими сетями нерпу и уже добыли одну особь, когда их задержали.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии, применение рыболовных сетей на тот период времени было запрещено. Кроме того, по правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, добыча байкальской нерпы, включая щенков-кумутканов, находится под запретом.

Отмечается, что пойманную нерпу сразу отпустили в среду обитания, а хозяина сетей оштрафовали на 2000 рублей, сети изъяли и передали на уничтожение.