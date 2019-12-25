В Бурятии намерены разработать комплексную программу развития туристических посёлков на Байкале

Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Разработать комплексную программу развития населённых пунктов, принимающих туристов на Байкале, поручил глава Бурятии Алексей Цыденов республиканскому Минтуризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Также Алексей Цыденов предложил предпринимателям совместно с муниципалитетами принять участие в благоустройстве туристических мест.

– Понимаю, что у бизнеса возможности ограничены в этом вопросе. Прошу рассмотреть по Максимихе, Горячинску, Энхалуку трехлетнюю комплексную программу, включающую ремонт местных дорог, установку уличного освящения, водоснабжения, береговой зоны, обращению с отходами, пожарной безопасности, доступности медицинских учреждений и другим вопросам, – отметил глава региона.

По оценке Минтуризма Бурятии, в 2019 году республику посетили около 380 тысяч человек, в 2018 году – 371,26 тысяч человек, а за период с 2009 по 2018 годы рост составил 50%.

– На сегодняшний день в туристической отрасли республики работают 29 туроператоров, 78 турагентств, 407 коллективных средств размещения. В 2019 году была введена обязательная классификация отелей. Всего на сегодня классифицировано 38 коллективных средств размещения, из которых 21 гостиница прошла классификацию в этом году, – сообщила заместитель министра туризма РБ Баярма Цыдыпова.

Объём платных услуг в сфере туризма по оценке 2019 года составит порядка 3,25 млрд рублей, прямой вклад отрасли в экономику республики (доля в ВРП) составит 1,2%, а с учетом мультипликативного эффекта – 2,14%. На сегодняшний день в прибайкальских селах не развита инфраструктура, что мешает развитию туризма, отметила руководитель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Бурятии Марина Бутюгова.

– Проблемы туристических посёлков на Байкале масштабны. В этом году в Максимиху построили дорогу и количество туристов только увеличится. Но в самом посёлке нет освещения, плохие дороги, нет пешеходных переходов, нет централизованного водоснабжения и другие проблемы, – сообщила Марина Бутюгова.

Министр туризма республики Мария Бадмацыренова рассказала о плане работы в 2020 году. В частности, внимание в следующем году будет уделено и развитию круизного туризма, активному отдыху, интеграции памятников истории и культуры в сферу туризма, а также независимой оценки уровня сервиса и предоставляемых услуг в отрасли.