В Бурятии определят границы основного притока Байкала

Бурятия, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды Бурятии и Росводресурсы через суд обязали определить границу береговой линии реки Селенга – основного притока озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

Определение береговых линий водоёмов – одно из требований законодательства об охране окружающей среды. Но для Селенги эта работа до сих пор не проведена.

– Сведения о береговой линии не внесены в государственный реестр недвижимости и в государственный водный реестр, не установлены границы береговой линии реки в районе её дельты, являющейся практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и крупнейшей внутренней дельтой планеты, – рассказали в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Отсутствие границ береговой линии реки приводит к тому, что участки суши у Селенги используются неправомерно.

Стоит отметить, что в 1994 году правительство Российской Федерации включило дельту в список уникальных природных объектов. Она также входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО и играет заметную роль в поддержании численности нескольких сотен видов птиц.