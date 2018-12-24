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25.12.2018

В Бурятии спасли рыбака на озере Кокотель

Бурятия, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии спасатели помогли рыбаку, у которого на озере Котокель ветром унесло палатку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Инцидент случился вечером 21 декабря на острове Монах озера Котокель. Палатку у мужчины в сторону озера отнесло во время подлёдной рыбалки. Рыбак выдвинулся на её поиска, но спустя восемь часов сообщил спасателям, что находится на острове и у него отнимаются ноги, самостоятельно добраться обратно не может.

Уже через полтора часа поисков рыбак был найден в пяти километрах от села Исток. Инспекторы доставили его на берег и передали медикам. Поиски пропавшего были затруднены темным временем суток, а также порывистым ветром и метелью.

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