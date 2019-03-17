В Бурятии за последние четыре года стали реже фиксировать ирбиса

Бурятия, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Зоологи иркутской рабочей группы «Азия-Ирбис» вместе с жителями Окинского района республики Бурятия с 16 февраля по 2 марта обследовали территорию хребта Большой Саян в поисках следов снежного барса. Новых животных не зафиксировано, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы.

Результаты экспедиции подтверждают присутствие снежного барса на хребте Большой Саян: эксперты зафиксировали отпечатки лап хищника. Новых изображений снежного барса с помощью автоматически камер получено не было, но фотоловушки зафиксировали других животных: росомаху, бурого медведя, рысь, марала, сибирского горного козла.

Участники учетов отмечают: в последние четыре года ирбис реже фиксируется автоматическими камерами в Бурятии. Ученые предполагают, что причиной снижения численности ирбиса являются низкая численность диких копытных на Большом Саяне, основной добычи ирбиса, и отсутствие должной охраны.

Напомним, в 2019 году при учёте ирбисов впервые использовали специальное приложение для смартфонов.