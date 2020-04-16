В бурятский посёлок Усть-Баргузин залетел лебедь

Бурятия, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На окраине посёлка Усть-Баргузин в Бурятии заметили лебедя. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Дикую птицу заметили на болотце местные жители. Они обратились с просьбой к специалистам помочь лебедю. Оказалось, что людей он не боится и принимает предложенный корм.

– Привычнее для местных, когда дикая птица, да ещё лебедь, улетает при появлении на горизонте человека. Мимо посёлка летит много птиц, весна, но большинство из них держатся подальше от человека. Этот на вид молодой, ещё одинокий, лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям, – предполагают в «Заповедном Подлеморье».

Лебедь оказался здоров. Такой вывод специалисты сделали, когда лебедь продемонстрировал, что крылья целы, испугавшись резкого движения квадрокоптера, и улетел. Помощь ветеринара ему не понадобилась, но на следующее утро птица вернулась туда, где ей предлагали хлеб.