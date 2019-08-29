В Иркутске 1 сентября отметят «День Байкала»

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 сентября пройдет «День Байкала». На площадке у памятника Александру 3 и на острове Юность с 12:00 и в течение всего дня будут отмечать двадцатилетие этой памятной даты.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в программу мероприятия вошли фотовыставка «Байкальская волна», подвижная фотозона с национальными танцами Ёхор и русско-бурятскими хороводами. Также запланирована квест-игра «Тайны Великого озера» и квиз «Байкальская история». На тематических площадках пройдут разные мастер-классы. Выступят творческие коллективы города.

Кроме того, в День Байкала пройдет экологический марафон-фест. При поддержке городской администрации в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября в рамках марафон-феста «Минута для будущего» будет работать семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!». Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов (корм, крупы, овощи) для животных из приютов и показ коротких экологических фильмов, откроется шагающая выставка «Байкал в городе. Что делать?», пройдут соревнования по экоборью, лекции «Экологические привычки или ноль отходов».

КООРДИНАТЫ:

Адреса передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!».

1 сентября – 12:00-18:00, площадь у памятника Александру 3;

2 сентября – 9:00-20:00, сквер имени Кирова;

3 сентября – 9:00-20:00, школа №19 (парковка на улице Мелентьева);

4 сентября – 9:00-20:00, сквер на бульваре Постышева (остановка Волжская);

5 сентября – 9:00-20:00, бульвар Рябикова, 2Б (остановка Бульвар Рябикова);

6 сентября – 9:00-20:00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (остановка Кинотехникум);

7 сентября – 16:00-18:00, площадь у памятника Александру 3.