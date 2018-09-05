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06.09.2018

В Иркутске 8 сентября уберут берега Ангары, Ушаковки и Иркутского водохранилища

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября пройдет экологический субботник En+ в рамках проекта «360». В этот день сотни добровольцев проведут уборку мусора в береговых зонах рек Ангара, Ушаковка и Иркутского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организатором проекта «360» выступает компания En+ при содействии администрации города Иркутска. Для проведения субботника на территории города определены следующие участки:

  • Ленинский округ – береговая зона реки Ангары, район «Боковской протоки»;
  • Свердловский округ – береговая зона реки Ангары, район «Квадратов»;
  • Правобережный округ – береговая зона реки Ушаковка;
  • Октябрьский округ – береговая зона Иркутского водохранилища, района «Газпромовских озер».

Организаторы обеспечат участников экологического субботника инвентарем и проведут заочный инструктаж.

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