В Иркутске 8 сентября уберут берега Ангары, Ушаковки и Иркутского водохранилища

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября пройдет экологический субботник En+ в рамках проекта «360». В этот день сотни добровольцев проведут уборку мусора в береговых зонах рек Ангара, Ушаковка и Иркутского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организатором проекта «360» выступает компания En+ при содействии администрации города Иркутска. Для проведения субботника на территории города определены следующие участки:

Ленинский округ – береговая зона реки Ангары, район «Боковской протоки»;

Свердловский округ – береговая зона реки Ангары, район «Квадратов»;

Правобережный округ – береговая зона реки Ушаковка;

Октябрьский округ – береговая зона Иркутского водохранилища, района «Газпромовских озер».

Организаторы обеспечат участников экологического субботника инвентарем и проведут заочный инструктаж.