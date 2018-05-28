|Байкал
|29.05.2018
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В Иркутске и Листвянке под видом пеляди продавали байкальский омуль
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Иркутский район, Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На Центральном рынке Иркутска и на ярмарке в поселке Листвянка Иркутского района под видом пеляди продавали байкальский омуль, которого запрещено добывать. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Продукция, соответствующая описанию байкальского омуля, была выявлена при осмотре шести торговых мест. Рыбу изъяли полицейские и направили для проведения исследования в Иркутский областной отдел БФ ФГБУ «Главрыбвод».
Специалисты-ихтиологи определили, что в пяти торговых местах из шести, действительно, продавали байкальский омуль. Кроме того, установлено, что рыбу добывали с применением ставных сетей.
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