В Иркутске открылся первый в регионе пятизвездочный отель

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря торжественно открылся отель «Амурский». Это первая в регионе пятизвёздочная гостиница, сообщает пресс-служба областного агентства по туризму.

Отель открылся на улице Ленина. Как сообщается на сайте «Амурского», в отеле представлено 17 номеров с арочными окнами, по-старинному высокими потолками и полами из лучших пород дуба. Каждый номер – это сочетание натуральных и экологичных отделочных материалов с современными технологиями и высокими стандартами комфорта, в нем есть все необходимое для настоящего отдыха и работы.

Для бронирования доступно 10 номеров категории «Стандарт», пять номеров категории «Джуниор» и два номера категории «Люкс».

Фото из открытых источников

Отметим, пятизвездочные отели характеризуются повышенным комфортом, высоким уровнем сервиса и широким спектром предоставляемых услуг.

Всего в Иркутской области прошли классификацию 56 коллективных средств размещения, из них: категорию «пять звёзд» имеет один отель, категорию «четыре звезды» – девять, категорию «три звезды» – 15, категорию «две звезды» – 12, категорию «одна звезда » – четыре, категорию «без звезд» – 15.

С перечнем классифицированных туристских объектов можно ознакомится на сайте http://классификация-туризм.рф .