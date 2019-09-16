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17.09.2019

В Иркутске планируют создать быстрые и эффективные методы экомониторинга Байкала

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В число победителей грантового конкурса молодых учёных «Байкальская инициатива 2019» вошла научный сотрудник НИИ биологии ИГУ, кандидат биологических наук Юлия Лубяга. Ученый получила поддержку фонда «Озеро Байкал» за победу в номинации «Научные исследования и высокотехнологичные разработки». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На конкурс молодой учёный ИГУ представила проект «Исследование функциональных особенностей Р-gp эндемичных байкальских амфипод с использованием трансфицированных клеточных линий и оценка потенциала применения трансфицированных клеточных линий для задач экологического мониторинга озера Байкал». Организаторы отмечают, что проект отличается высокой степенью актуальности и отражают современные экологические вызовы Байкальской природной территории.

В рамках проекта планируется создание быстрых и эффективных методов экологического мониторинга озера Байкал в условиях возрастающего антропогенного воздействия и поддержания надлежащего качества питьевой воды.

– Современное развитие биотехнологии позволяет изменять биологические организмы с помощью клеточных и генно-инженерных методов для решения задач в различных отраслях – от медицины до природопользования. Например, придавать живым организмам необходимые свойства, модифицировать животных, создавать новые лекарственные препараты и т.д. Принципиальной новизной нашего проекта является использование стабильной клеточной линии с встроенным и работающим мембранным белком-транспортером эндемичных байкальских амфипод. Этот белок «выкачивает» чужеродные вещества из клетки через мембрану, обеспечивая защиту организма от токсического воздействия. Таким образом, по изменению активности работы этого белка-транспортера можно количественно оценить воздействия потенциально опасных веществ на эндемичные организмы, – говорит Юлия Лубяга.

Использование биотехнологии для предотвращения и решения экологических проблем является актуальным подходом в науке сегодня. По словам ученых, работа в данном направлении позволит создать эффективную, оперативную и бюджетную тест-систему, ориентированную на конкретную уникальную экосистему.

– Полученные результаты позволят нам продвинуть систему мониторинга байкальских вод на принципиально новый уровень, дающий возможность, применяя новейшие технологии в экспресс-оценке веществ, попадающих в воды озера, прогнозировать последствия антропогенного воздействия на озеро Байкал, – подчеркнула учёный.

СПРАВКА:

  • Конкурс «Байкальская инициатива» направлен на поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых по охране и защите озера Байкал в пределах Байкальской природной территории.

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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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