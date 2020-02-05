В Иркутской области обучают гидов, которые проводят экскурсии на Байкале

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Гиды, которые проводят экскурсии на Байкале, обучаются по специальной программе, разработанной Агентством по туризму Иркутской области. К началу летнего сезона сертификат о квалификации получат 90 человек. Об этом специалисты агентства рассказали на пресс-конференции 4 февраля.

Как рассказала руководитель агентства Екатерина Сливина, сейчас экскурсоводы уже прошли теоретический этап обучения, на котором они получили знания об истории края, об особенностях озера Байкал и другие сведения, которые впоследствии они смогут передавать туристам. Лекции читали лучшие специалисты отрасли.

Теперь на очереди практическая часть обучения. Гидов ждут занятия по оказанию первой медицинской помощи, а также основы психологической помощи.

По итогам обучения все специалисты получат бейджи, которые подтвердят квалификацию экскурсоводов. Реестр сертифицированных специалистов можно будет найти на сайте Агентства после окончания обучения.