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Байкал
29.08.2018

В Иркутской области выберут самые экологичные гостиницы и отели

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодёжное правительство Иркутской области проводит экологический конкурс «Зелёные звёзды Байкала» среди гостиниц и других средств размещения туристов. Об этом сообщается на сайте регионального Минприроды.

Через мероприятие планируется выявить лидеров гостиничного бизнеса Байкальского региона, успешно проводящих различные мероприятия по охране окружающей среды.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

  • меры, предпринимаемые для экономии ресурсов: воды, электроэнергии;
  • экологический имидж (включает в себя экологическую политику гостиницы, осуществление экологического менеджмента, вовлеченность в социальную жизнь региона);
  • деятельность в сфере обращения с отходами;
  • информирование и взаимодействие с гостями в области устойчивого развития;
  • экологическое просвещение туристов, проведение акций, направленных на охрану окружающей среды;
  • соблюдение природоохранного законодательства.

Итоги конкурса подведут к 19 сентября 2018 года. Награждение победителей пройдёт во время Второго Байкальского международного экологического водного форума 20-21 сентября 2018 года.

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