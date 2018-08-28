В Иркутской области выберут самые экологичные гостиницы и отели

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодёжное правительство Иркутской области проводит экологический конкурс «Зелёные звёзды Байкала» среди гостиниц и других средств размещения туристов. Об этом сообщается на сайте регионального Минприроды. Через мероприятие планируется выявить лидеров гостиничного бизнеса Байкальского региона, успешно проводящих различные мероприятия по охране окружающей среды. Конкурс проводится в пяти номинациях: меры, предпринимаемые для экономии ресурсов: воды, электроэнергии;

экологический имидж (включает в себя экологическую политику гостиницы, осуществление экологического менеджмента, вовлеченность в социальную жизнь региона);

деятельность в сфере обращения с отходами;

информирование и взаимодействие с гостями в области устойчивого развития;

экологическое просвещение туристов, проведение акций, направленных на охрану окружающей среды;

соблюдение природоохранного законодательства. Итоги конкурса подведут к 19 сентября 2018 года. Награждение победителей пройдёт во время Второго Байкальского международного экологического водного форума 20-21 сентября 2018 года. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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