|Байкал
|29.08.2018
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В Иркутской области выберут самые экологичные гостиницы и отели
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Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодёжное правительство Иркутской области проводит экологический конкурс «Зелёные звёзды Байкала» среди гостиниц и других средств размещения туристов. Об этом сообщается на сайте регионального Минприроды.
Через мероприятие планируется выявить лидеров гостиничного бизнеса Байкальского региона, успешно проводящих различные мероприятия по охране окружающей среды.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
Итоги конкурса подведут к 19 сентября 2018 года. Награждение победителей пройдёт во время Второго Байкальского международного экологического водного форума 20-21 сентября 2018 года.
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