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03.09.2018

В Куркутский залив Байкала выпустили 200 мальков сига

Ольхонский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Куркутском заливе Малого моря Байкала выпустили 200 мальков сига. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Чтобы вырастить мальков, в декабре 2017 года в заливе Мухор выловили маток сига озерного. Подращивали рыб на базе Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент, ФГБУН Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии Любовь Суханова рассказала о целесообразности организации таких мероприятий. По её словам, одна самка сига может принести до 300 тысяч икринок, а применяя современные технологии, можно добиться хороших показателей при инкубации мальков.

Следующий выпуск мальков запланирован на 2019 год. В ноябре-декабре 2018 года планируется отловить маток сига, подращивать мальков планируется на производственных мощностях компании «Байкальская Рыба» в Бурдугузе.

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