В Листвянке 5 октября пройдет юбилейный фестиваль «День омуля-2019»

Иркутский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Листвянка Иркутского района 5 октября пройдет юбилейный фестиваль «День омуля-2019». Об этом сообщает пресс-служба Сибирской байкальской ассоциации туризма.

– Впервые на фестивале – массовый выпуск мальков омуля от ООО «Байкальская рыба» в озеро Байкал с целью восстановления и поддержания высокого биологического разнообразия озера, – говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждет развлекательная программа, выступление творческих коллективов, фуд-корты, мастер-классы, увлекательная викторина для детей от Байкальского музея ИНЦ СО РАН, конкурс детского рисунка, кулинарные поединки, спортивные семейные состязания.

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Фестиваль пройдет 5 октября на территории отеля «Легенда Байкала». Начало в 12:00.