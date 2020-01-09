В МЧС рассказали о ледовой обстановке на Байкале и Ангаре

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Процесс становления льда на озере Байкал и водоёмах юга Иркутской области продолжается. Лёд на них ещё недостаточно прочный для того, чтобы выходить на него и тем более выезжать на машинах. Во многих местах есть открытые участки воды. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Так, в проливах Малое море и Ольхонские ворота озера Байкал установилось равномерное ледовое поле толщиной примерно 15 см. В районе мыса Улан-Хада и Улирба наблюдается открытая вода. От мыса Улан-Хада до острова Хунык, от мыса Улан-Хада в сторону пролива Ольхонские ворота – трещины шириной от 30 см до 1 метра. В районе острова Ольхон наблюдается открытая вода. Сообщение с островом Ольхон осуществляется судами на воздушной подушке, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

С начала января начался процесс ледообразования на озере Байкал в Слюдянском районе. Местами толщина льда составляет от 2-15 см.

В районе поселка Большое Голоустное ледовое поле неравномерное, толщина льда составляет 15-20 см. На удалении 300 метров от берега проходит становая трещина шириной от 20 до 50 метров. Трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии посёлка Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное до бухты Песчаная.

С 7 января в районе поселка Листвянки наблюдается процесс ледообразования, толщина льда составляет от 5-7 см, местами наблюдаются обширные участки открытой воды.

Зафиксированы многочисленные торосы в районе мыса Лиственничный, где толщина льда составляет 10 см. По заливам реки Ангары толщина льда составляет 15-20 см. По судовому ходу Ангары от её истока до музея Тальцы наблюдается открытая вода.

Государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели выставляют на опасных участках вешки и информационные знаки. Всего на контроле инспекторов находится более 200 мест возможного выхода и выезда техники на лёд.

– К сожалению, площадь озера Байкал не позволяет выставить знаки и аншлаги во всех опасных местах. В первую очередь наши сотрудники обследуют самые популярные места выхода людей на лёд. В местах, где есть открытая вода и трещины, устанавливаются вешки и информационные знаки, заходить за которые смертельно опасно, – рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий.