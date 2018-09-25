В Ольхонском лесничестве вручную очистили от яйцекладок непарного шелкопряда сотню гектаров леса

Ольхонский район, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В бухте Сохтор Ольхонского района сотрудники регионального Минлеса, волонтеры и добровольцы вручную собрали яйцекладки непарного шелкопряда примерно на 100 га леса.

Как сообщает пресс-служба министерства, эти вредители откладывают яйца в труднодоступные места – на склонах между камнями, под корнями и в трещинах коры деревьев, поэтому волонтеры и лесники осматривали каждый участок местности и специальными инструментами собирали яйцекладки. В дальнейшем весь собранный материал сожгли.

– В центральной экологической зоне Байкальской природной территории, согласно законодательству, мы не можем вести борьбу с вредителями при помощи химических препаратов. Поэтому нами была организована подобная акция. Таким образом, мы спасли небольшую часть леса и привлекли внимание общественности к сложившейся проблеме, – отметил начальник отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Артем Поземин.

В Минлеса отмечают, что в 2018 году ситуация с непарным шелкопрядом в Ольхонском лесничестве значительно осложнилась, вредитель распространился на площади около 3000 га. Ведомство продолжает работу с федеральным агентством лесного хозяйства и Государственной думой РФ в плане изменения законодательства и введения разрешения на химическую обработку зараженной вредителями территории.