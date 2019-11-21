В Ольхонском районе снесут турбазу «Два бегемота»

Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменения решение суда низшей инстанции о сносе туристической базы «Два бегемота» в Центральной экологической зоне Байкала.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в ходе рассмотрения гражданского дела было доказано, что больше 1 га земель ЦЭЗ озера Байкал захвачено самовольно, без проведения государственной экологической экспертизы возведено 27 строений.

– Туристический бизнес был организован с грубыми нарушениями закона и причинял вред природе. Сточные воды из выгребной ямы переливались на землю, неаккуратное хранение ГСМ привело к загрязнению почвы, отходы производства и потребления размещались на незащищенном почвенном покрове. Согласно проведенным исследованиям отобранных проб зафиксировано превышение показателей фоновых концентраций по нефтепродуктам в 542 раза, – поясняют в природоохранной прокуратуре. – Причиненный почвам ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Также было отмечено, что рекреационный объект представлял опасность не только для природы, но и для посещающих его туристов. Скважина, обеспечивающая базу, использовалась с нарушением санитарно-эпидемиологическим норм. Качество поступающей воды не контролировалось, мероприятия, предупреждающие ее загрязнение, не проводились.

Кроме того, прокуратурой выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности: отсутствие пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, резервных огнетушителей, противопожарного водоснабжения и другие.

Решением суда собственника понудили снести строения базы, привести земельный участок в пригодное состояние, возместить причиненный ущерб.