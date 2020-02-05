В Приангарье к 2021 году должен появиться геотуристский портал о туризме на Байкале

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 2021 году должен появиться геотуристский портал. Там будет аккумулироваться вся информация о туристических объектах, экскурсиях, гидах и правилах организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Она отметила, что к августу 2020 года должна появиться концепция информационного ресурса.

– Это будет многослойный портал, на котором мы разместим всю информацию, касающуюся туризма на Байкале. Например, границы 11 туристских зон, которые мы определили, составляю правила отдыха на Байкальской природной территории, – рассказала Екатерина Сливина.

Также на портале можно будет найти информацию о сертифицированных гидах-экскурсоводах, которые прошли квалификационные курсы и на законных основаниях могут водить туристические группы.

Кроме того, будут публиковаться данные, полученные в результате экомониторинга туристических баз на побережье Байкала. Все гостевые комплексы с 2020 года будут обязаны предоставлять в Агентство по туризму экопаспорта, в которых отражаются полные сведения о деятельности баз отдыха, количестве туристов, посещающих их, а также об инженерной инфраструктуре и способах утилизации отходов.

На их основе будет проведен экомониторинг, который позволит улучшить ситуацию на Байкале и сохранить уникальную природу.