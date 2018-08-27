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27.08.2018

В Приангарье учредили общественную организацию «Байкальский центр гражданской экспертизы»

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье учредили Иркутскую областную общественную организацию «Байкальский центр гражданской экспертизы». На ее площадке предполагается обсуждать экологические и экономические проблемы, связанные с озером, включая последствия деятельности БЦБК.

Как сообщают организаторы, они не могут «равнодушно наблюдать» за тем, как «экологические и гуманитарные проблемы вокруг озера возрастают, становятся вопиющими. Стали мелеть реки, впадающие в Байкал, изменяется сложившийся за века уникальный биоценоз, уровень загрязнений отдельных локальных акваторий стал недопустимым, заметна деградация уникальной биосистемы озера. Одновременно возрастает масштаб коммунальных проблем на берегах Байкала – население прибрежных поселений растет, а развития очистных сооружений и другой инфраструктуры не происходит. Многие годы не находят решения проблемы жителей Байкальска, практически без движения остается разрешение катастрофической ситуации с накопленными загрязнениями закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».

К обсуждению вышеуказанных проблем и поиску решений предполагается привлекать ученых, общественных деятелей и экспертов.

В число учредителей вошли врио ректора ИГУ, академик РАН, научный руководитель ИНЦ СО РАН Игорь Бычков, главный редактор, издатель газеты «Восточно-Сибирская правда», заведующий кафедрой журналистики и медиа-менеджмента ИГУ Александр Гимельштейн, академик  РАН, научный руководитель института солнечной земной физики СО РАН Гелий Жеребцов, председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, председатель правления ИООО «БЦГЭ» Юрий Фалейчик и другие, всего восемь человек.

КООРДИНАТЫ:

  • Желающих принять участие в работе общественной организации «Байкальский центр гражданской экспертизы» приглашают обращаться по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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