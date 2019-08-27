В Ситке финишировала экспедиция «Байкал-Аляска»

Аляска, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспедиция «Байкал-Аляска»-2019 26 августа в 8:20 по аляскинскому времени финишировала в Ситке – бывшем Ново-Архангельске, который 60 лет был столицей Русской Америки.

Как сообщают организаторы, в финальной точке маршрута экипаж экспедиции пробудет еще несколько дней, встречаясь с потомками переселенцев и собирая материал для фильма. Итоги подведут в Иркутске в первой половине сентября.

– Весь этот путь средством передвижения был наш парусно-моторный надувной катамаран «Искатель» – без преувеличения, легендарное судно, которое ни разу не подвело. И даже выдержало самый сильный шторм за всю историю экспедиции пару дней назад, – говорят участники экспедиции.

Чтобы пройти по пути сибирских купцов-первопроходцев от города, где располагалась Русско-Американская компания, до бывшей столицы Русской Америки, потребовалось три лета: в 2017 году – от Иркутска до Петропавловска-Камчатского, в 2018 – от Петропавловска-Камчатского через Чукотку и вдоль всего побережья Берингова моря и Алеутских островов до Хомера, в 2019 – от Хомера до Ситки.

Напомним, по итогам экспедиции будет издана книга и выпущен фильм.