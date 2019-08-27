ТЕМЫ
Архив
< Август 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Сегодня
Байкал
28.08.2019

В Ситке финишировала экспедиция «Байкал-Аляска»

Аляска, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспедиция «Байкал-Аляска»-2019 26 августа в 8:20 по аляскинскому времени финишировала в Ситке – бывшем Ново-Архангельске, который 60 лет был столицей Русской Америки.

Как сообщают организаторы, в финальной точке маршрута экипаж экспедиции пробудет еще несколько дней, встречаясь с потомками переселенцев и собирая материал для фильма. Итоги подведут в Иркутске в первой половине сентября.

– Весь этот путь средством передвижения был наш парусно-моторный надувной катамаран «Искатель» – без преувеличения, легендарное судно, которое ни разу не подвело. И даже выдержало самый сильный шторм за всю историю экспедиции пару дней назад, – говорят участники экспедиции.

Чтобы пройти по пути сибирских купцов-первопроходцев от города, где располагалась Русско-Американская компания, до бывшей столицы Русской Америки, потребовалось три лета: в 2017 году – от Иркутска до Петропавловска-Камчатского, в 2018 – от Петропавловска-Камчатского через Чукотку и вдоль всего побережья Берингова моря и Алеутских островов до Хомера, в 2019 – от Хомера до Ситки.

Напомним, по итогам экспедиции будет издана книга и выпущен фильм.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
В Ситке финишировала экспедиция «Байкал-Аляска»28.08.2019
2019-08-28-05-21-43
Аляска, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспедиция «Байкал-Аляска»-2019 26 августа в 8:20 по аляскинскому времени финишировала в Ситке – бывшем Ново-Архангельске, который 60 лет был столицей Русской Америки.
На побережье Байкала приостановлена деятельность еще одной базы отдыха27.08.2019
2019-08-27-09-51-45
Иркутский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы приостановили деятельность базы отдыха «Песчанка» на побережье озера Байкал.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 27 августа 2019 года27.08.2019
tur270819
На Байкале в 15 километрах от Максимихи произошло землетрясение26.08.2019
-15-
Бурятия, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на акватории озера Байкал 24 августа зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Более 300 человек из 30 субъектов РФ приняли участие в работе Байкальской береговой службы-201925.08.2019
Бурятия, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершил свою работу лагерь Байкальской береговой службы (ББС)-2019, организованный проектом «Сохраним Байкал» при поддержке фонда президентских грантов.
Факультет сервиса и рекламы ИГУ провел летние школы на Байкале23.08.2019
2019-08-23-09-36-54
Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Факультет сервиса и рекламы ИГУ провел летние школы на Байкале – языковую и по программной инженерии. Их участниками стали студенты факультета и других учебных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Москве порекомендовали установить полный запрет на одноразовый пластик вблизи Байкала22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) рекомендовал правительству Российской Федерации установить полный запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды и тары на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Об этом сообщается в докладе СПЧ.
Правительству России предложили создать «Байкальскую туристическую полицию»22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил федеральному правительству создать «Байкальскую туристическую полицию» по аналогии со структурой, которая действует в Москве. Об этом сообщается в докладе СПЧ.
СПЧ: Минприроды России разработало законопроект, реально угрожающий Байкалу22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Минприроды России о санитарных рубках вблизи озера Байкал, разработанный ещё в 2016 году, представляет реальную угрозу для Байкала и окружающих его лесов. В текущей редакции он приведёт только к хищническому лесоистреблению, росту масштабов лесных пожаров и загрязнению озера. Об этом заявили в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Байкал рискует попасть в список ЮНЕСКО «Наследие в опасности»22.08.2019
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Россия к 1 декабря 2019 года должна представить Центру всемирного наследия комплексную оценку воздействий и последствий всех существующих и планируемых документов по управлению водными ресурсами озера Байкал и их использованию. Иначе озеро могут перевести в список «Наследие в опасности». Об этом сообщается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
Иркутской области рекомендовано в самые короткие сроки создать три заказника и природный парк «Витязь»22.08.2019
2019-08-22-05-40-21
Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Процесс создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения в Иркутской области практически остановлен. Как результат, регион перешёл с предпоследнего на последнее место в Сибирском федеральном округе по проценту территории, занимаемой ООПТ. Об этом сообщается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).
РГО тестирует турмаршрут «Золотое кольцо Сибири» через Байкал21.08.2019
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - РГО 16 августа запустило тестирование туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», который проходит в том числе через Байкал. Об этом сообщается на сайте турмашрута.
На Байкале задержали браконьеров с крупной партией рыбы21.08.2019
2019-08-21-08-17-54
Бурятия, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Браконьеров с крупной партией омуля и сига задержали на озере Байкал госинспекторы оперативной группы «Баргузин» и бойцы ОМОНа. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 20 августа 2019 года20.08.2019
tur200819
Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль20.08.2019
2019-08-20-04-50-18
Слюдянский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Швейцарец Эрнст Бромайс не смог установить рекорд и переплыть Байкал вдоль. Пловец был вынужден прекратить свою экспедицию из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщают «Вести Иркутск».
Бренд «Многоликий Байкал» как вариант стратегии экономического процветания региона19.08.2019
2019-08-19-07-55-26
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Практическое предложение эффективного построения бизнеса представителям малого и среднего предпринимательства сибирского региона делает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Презентация проекта «Южный берег Байкала» состоялась на международном форуме партнеров, прошедшем в Иркутске 15-17 августа, сообщает пресс-служба банка.
В Слюдянском районе 17 августа очистят от мусора байкальское побережье16.08.2019
-17-
Слюдянский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 17 августа проведут «Праздник чистоты», во время которого волонтёры уберут побережье озера Байкал в местностях Шаманский мыс и  Буровщина, а также прибрежную полосу в самой Слюдянке. Об этом сообщают организаторы.
До двух лет заключения грозит браконьеру за выловленный омуль в Бурятии15.08.2019
2019-08-15-04-19-20
Бурятия, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Браконьер в Бурятии выловил байкальского омуля на 250 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Иркутске 15 августа откроется фотовыставка «Байкал у нас один»14.08.2019
2019-08-14-09-25-24
Иркутск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в кинотеатре «Художественный» 15 августа откроется фотовыставка «Байкал у нас один». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 13 августа 2019 года13.08.2019
tur130819
Вблизи потухшего вулкана Шандагатайский в Тунке обустроили место отдыха13.08.2019
Бурятия, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском нацпарке рядом с потухшим вулканом Шандагатайский поставили беседку для туристов. Об этом сообщает пресс-служба заповедной территории.
По КБЖД к августу проехали 66 туристических поездов13.08.2019
-66-
Слюдянский район, 13.08.19 (ИА «Телеинформ»), - За семь месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) проехали 33 тысячи пассажиров, что на 12,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Волонтёры обустроили серпантины на экотропах в Бурятии12.08.2019
Бурятия, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Подлеморье» ББТ обустраивает серпантины на экологических тропах. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
На Байкале сотрудники ГИМС спасли туриста из Ижевска12.08.2019
2019-08-12-07-43-22
Иркутский район, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На Байкале сотрудники ГИМС спасли туриста из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В турзону «Ворота Байкала» заходит ещё один резидент12.08.2019
Байкальск, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экспертный совет особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» одобрил бизнес-план нового потенциального резидента. Об этом сообщает пресс-служба турзоны.
В Бурятии утверждены правила туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкала12.08.2019
2019-08-12-03-18-34
Бурятия, 12.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Бурятии утвердило правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма республики.
Экспедиция «Байкал-Аляска» отправилась в заключительный этап по пути купцов-первопроходцев09.08.2019
2019-08-09-09-24-35
Аляска, 9.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 8 утра по аляскинскому времени 8 августа экспедиция «Байкал-Аляска» на надувном катамаране океанского класса «Искатель» вышла из порта Хомера (Аляска) и взяла курс на Кадьяк.
Минприроды предложило Газэнергострою найти технологии ликвидации отходов БЦБК08.08.2019
Байкальск, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) вместо действующего подрядчика – госхолдинга «Росгеология».
Суд признал незаконным заключение госэкоэкспертизы на строительство еще одного завода по розливу воды в Култуке на Байкале08.08.2019
2019-08-08-04-47-13
Слюдянский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 6 августа признал незаконными заключение госэкоэкспертизы по проектной документации на строительство завода по розливу воды в поселке Култук Слюдянского района, приказ о его утверждении и разрешение на строительство, выданное местной администрацией обществу с ограниченной ответственностью «Байко».
Железнодорожники выпустили в реку Селенга около 19 тысяч мальков осетра08.08.2019
-19-
Бурятия, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Железнодорожники выпустили в реку Селенга около 19 тысяч мальков осетра. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Арбитраж аннулировал право аренды земли под строительство завода в Култуке на Байкале07.08.2019
2019-08-07-05-21-47
Слюдянский район, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 1 августа признал недействительным договор аренды земельного участка, заключенный администрацией поселка Култук Слюдянского района с компанией «Аквасиб». Речь о территории, на которой планировали построить завод по розливу питьевой байкальской воды.
Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!07.08.2019
Иркутская область, 7.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 5:30 утра 5 августа в поселке Листвянка Иркутской области трое спортсменов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 6 августа 2019 года06.08.2019
tur060819
Экологи просят министра природных ресурсов РФ представить им проект рекультивации отходов БЦБК06.08.2019
2019-08-06-04-49-42
Иркутская область, 6.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экологи просят министра природных ресурсов РФ представить им проект рекультивации отходов БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Зеленый фронт».
Туристов предупреждают о повышении стоимости экскурсии на север Ольхона05.08.2019
2019-08-05-03-01-07
Ольхонский район, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 10 августа увеличится размер платы за экскурсионный маршрут «Север острова Ольхон». Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Читать все новости раздела «Байкал»
Новости байкальского туризма
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске