В Слюдянском районе 17 августа очистят от мусора байкальское побережье

Слюдянский район, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 17 августа проведут «Праздник чистоты», во время которого волонтёры уберут побережье озера Байкал в местностях Шаманский мыс и Буровщина, а также прибрежную полосу в самой Слюдянке. Об этом сообщают организаторы.

Как рассказала руководитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева, свои бригады намерены сформировать сотрудники территориального подразделения ОАО «РЖД» и компании «Леруа Мерлен». В акции примет участие самая известная волонтерская бригада «Праздника чистоты» из Слюдянского района «Байкалочки». Кстати, в Слюдянском районе акция проходит впервые.

В этом году «Праздник чистоты» проходит с использованием гранта президента Российской Федерации. Акция в Слюдянском районе станет последней из летних уборок байкальского побережья, которые были запланированы в 2019 году.

Напомним, с 22 по 26 мая акция прошла на побережье Малого моря, с 6 по 9 июня экологический десант высадился на острове Ольхон, 13 июля волонтеры работали в посёлке Никола Иркутского района, с 22 по 26 июля активисты убирали свалку в местности Сарма в Ольхонском районе.