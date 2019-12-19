В Слюдянском районе установили туристические указатели на двух языках

Слюдянский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе по заказу агентства по туризму Иркутской области установили 44 знака туристской навигации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Указатели с пиктограммами содержат надписи на русском и английском языках и выполнены в бело-коричневом цвете, как рекомендуется методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, разработанным министерством культуры Российской Федерации.

В агентстве по туризму Иркутской области рассказали, что установка знаков туристской навигации в Слюдянском районе ‒ часть работы, направленной на создание благоприятной информационной среды для российских и иностранных туристов, один из этапов в развитии туристской инфраструктуры в нашем регионе, в том числе в Южном Прибайкалье. Здесь реализуется приоритетный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

До конца года информационные знаки для туристов будут установлены также на территории Иркутского района. Напомним, в прошлом году в посёлке Листвянка установили стенды с картой поселка на русском и английском языках, которые пользуются популярностью у туристов. Также хорошо расходятся буклеты с картой Иркутского района.