В собственность государства вернули 230 соток Сарайского пляжа на Ольхоне

Ольхонский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и вернул в собственность государства участок Сарайского пляжа на острове Ольхон площадью около 230 соток, который был оформлен в собственность Хужирского муниципального образования.

– Этот земельный участок расположен на Сарайском пляже вблизи скалы Шаманка, являющейся визитной карточкой озера Байкал. С древних пор указанное место являлось сакральным. Границы незаконно образованного и поставленного на кадастровый учет участка налагались на леса, входящие в состав Прибайкальского национального парка, – говорят в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор обратился в суд с иском о признании права муниципальной собственности отсутствующим в целях предотвращения неправомерного предоставления муниципалитетом земель ООПТ во владение сторонним лицам.