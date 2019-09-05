В Тункинском нацпарке появились ещё две беседки

Бурятия, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристские беседки и информационные стенды обустроили в урочищах Обруб и Харагол Тункинского района. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.

– Эти местности примечательны тем, что можно остановиться и насладиться величественной панорамой Саянских гор и почувствовать прохладу устремляющейся вперед горной реки Иркут, – говорят в нацпарке.

Беседки с лавочками и столами установили сотрудники нацпарка. Напомним, ранее они обустроили места отдыха вблизи потухшего вулкана Шандагатайский, который расположены севернее села Талое, в 2 км от автодороги Култук-Аршан. Туристы едут сюда потому, что здесь можно увидеть внутреннее строение вулкана, а также наблюдать вулканические бомбы и туф, в основном, красного цвета.