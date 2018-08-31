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31.08.2018

В УГМС 2018 год назвали переломным для Байкала

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году уровень Байкала постепенно повышается. Год можно назвать переломным, обстановка на озера нормализовалась, а водность в этом году средняя, а не низкая, как в предыдущий период. Об этом 31 августа на пресс-конференции рассказала начальник отдела гидропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Наталья Якимова.

Напомним, начиная с 2014 года на Байкале наблюдался затяжное маловодье. По словам Натальи Якимовой, оно возникло из-за дефицита дождей в летне-осенние периоды. За четыре с половиной года в это время выпадало около 50-70% осадков от месячных нормы. Из-за этого полезный приток воды снижался до 35% от нормы.

Маловодье имело негативные последствия, в том числе по энергоотдаче ГЭС, неблагоприятным условиям для судоходства и ухудшению экологической обстановки, но, говорит эксперт, это хоть и редкое явление, но регулярное для озера.

– В связи со снижением уровня воды в СМИ появлялись публикации, в мрачных красках прогнозирующие обмеление и даже пересыхания Байкала, но всё это без сомнения противоречит реальности, – сказала Наталья Якимова. – Аналогичные периоды низководности наблюдались и ранее. Последний раз его фиксировали с 1976 по 1982 годы. Для Байкала характерно чередование маловодных и многоводных периодов.

В 2018 году гидрометеорологическая обстановка изменилась благодаря снежной зиме, «дружному» снеготаянию и сильным летним дождям. Приток воды в Байкал из-за этого увеличился, его значения стали близки к средним многолетним.  По данным на 30 августа, средний уровень воды в Байкале держался на отметке 456,67 м по тихоокеанской системе высот. Наполнение водоёма составляет 96 см при норме 90 см, а в прошлом году это показатель равнялся 37 см.

Кстати за гидрорежимом озера систематически начали наблюдать во второй половине 19 века. Сейчас по всей акватории расположено 18 озёрных гидрологических постов, а кроме них есть ещё 32 речных гидрологических и 40 метеопостов. Информация с них поступает иркутским метеорологам ежедневно.

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