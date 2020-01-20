В ультрамарафоне на Байкале впервые применят финские санки

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Экстремальный ультрамарафон на Байкале «Ледовый шторм-2020» запланирован на 14-16 февраля. На дистанцию выйдут спортсмены из Иркутска и области, Москвы, Владивостока, Нижнего Тагила, Томска и Санкт-Петербурга, также ожидаем участников из Чехии, Германии, Австрии, США и Монголии, сообщают организаторы.

За три дня участники проедут 205 км на коньках или велосипеде по свежему льду в суровых зимних условиях. Маршрут гонки проходит по льду вдоль западного берега Байкала между МРС и Листвянкой. Промежуточные финиши – Бугульдейка и Большое Голоустное.

В этом году в ультрамарафоне впервые принимают участие гонщики на финских санках (kick-sled). Это новый для Байкала снаряд.

– Посмотрим, как он поведет себя в непростых условиях байкальского льда, который сильно отличается от гладких ледовых стадионов и скандинавских озер, – говорят организаторы.

На всей дистанции гонщиков будет сопровождать 10-местное судно на воздушной подушке (ХИВУС) и специальный автомобиль-амфибия, предоставляемый МЧС. В случае необходимости они могут прийти на помощь и доставить пострадавшего или сошедшего с дистанции участника в безопасное место.

До старта остался месяц, организаторы непрерывно следят за образованием льда на маршруте гонки. Пока что все в пределах нормы.