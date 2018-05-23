В вагонах турпоездов КБЖД теперь будут транслировать панораму Байкала

Слюдянский район, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшие выходные на КБЖД стартовал сезон пригородных туристических поездов, который продлится до октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В соответствии с заявками турагентств в этом сезоне пригородный оператор планирует организовать 96 поездок по Золотой пряжке Транссиба. Путешествия можно совершить по «единому билету», который включает трансфер на поезде повышенной комфортности, скоростном водном катере и автобусе.

Маршрут есть в двух вариантах: Иркутск-Пассажирский – Слюдянка – порт Байкал, который носит название «классический» и осуществляется по вторникам, четвергам, воскресеньям, а также в «зеркальный» – порт Байкал – Слюдянка – Иркутск-Пассажирский, по понедельникам, средам и пятницам.

В 2018 году в состав экскурсионного поезда будут входить вагоны только первого и второго классов. Еще одно нововведение – внешние видеокамеры, которые в онлайн-режиме транслируют для пассажиров панорамное изображение на мониторах в салоне.

Экскурсионные поезда оформлены в «эко-стиле»: снаружи на них нанесена зеленая полоса и логотип проекта «С любовью к природе!», внутри состава– информационные материалы для пассажиров с соответствующей атрибутикой. В вагонах состава осуществляется селективный сбор мусора: в тамбурах установлены специальные контейнеры для сбора бумаги, стекла и изделий из пластика.

Напомним, за время туристического сезона 2017 года, по КБЖД всего было перевезено более 56 тысяч пассажиров. В 2016 году эта цифра была равна 47 тысячам.