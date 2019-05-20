В «Воротах Байкала» намерены создать арт-кластер

Байкальск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект арт-кластера на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» представили на Байкал Бизнес форуме-2019 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Байкал-Тотем».

По мнению коммерческого директора «Ворот Байкала» Павла Коротаева, строительство многопрофильного арт-центра по проведению культурных, спортивных и деловых мероприятий, позволит вывести развитие экономической зоны, Байкальска и Байкальского региона в целом на качественно другой уровень.

– Озеро Байкал как самое чистое озеро в мире достойно стать главным планетарным притяжением для всех направлений с приставкой «эко» и не только «эко». Все передовое, ультрасовременное и перспективное будет зарождаться в стенах будущего арт-центра и расходиться по миру, – сказал он.

Сейчас уже запущены сопутствующие проекты: сообщество творческих людей «Бабрград», лаборатория креативного дизайна и интернет-магазин предметного дизайна «Chest box», событийный оператор, которые служат для продвижения крупных проектов.

Напомним, в 2018 году «Воротам Байкала» был выделен первый федеральный транш, благодаря которому на территории особой экономической зоны, созданной более 10 лет назад, начали строить инженерную инфраструктуру. В феврале 2019 года стало известно, что из федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера выделили 856 миллионов рублей на три года.

Напомним, «Ворота Байкала» создали более 10 лет назад. Отсутствие какой-либо инфраструктуры в ОЭЗ было основной претензией со стороны предпринимательского сообщества к турзоне. Однако в конце апреля 2018 года стало известно, что официально стартовало строительство объектов, необходимых для возведения туристических баз и других комплексов. К ноябрю 2018 года в границах ОЭЗ должны проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.

Позже стало известно, что Иркутская область вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» и получит 3,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры «Ворот Байкала» из федеральной казны и ещё 1 млрд рублей – из областной.

СПРАВКА:

ОЭЗ «Ворота Байкала» площадью 767,9 га расположена в юго-восточной части Слюдянского района на территории Байкальского городского поселения и разделена на две части – предгорную и прибрежную территории.

Граница предгорного района в пределах проекта планировки проходит на западе по ручью Болотный, с востока по реке Харлахта, на севере по автомагистрали М55.

Граница прибрежной территории проходит на востоке по реке Солзан, на западе по реке Харлахта, на севере проходит по береговой линии озера Байкал, а на юге граничит с городской магистралью.