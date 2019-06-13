В Забайкальском нацпарке на лежбища Ушканьих островов вышли более тысячи нерп

Бурятия, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Подлеморье» 5 июня подготовили и открыли дежурный пост отдела охраны Забайкальского национального парка на острове Тонкий архипелага Ушканьи острова.

Как сообщает пресс-служба организации, в день заезда на лежбище отмечено не более 15 нерп, в последующие два дня численность животных возрастала и в настоящий момент в пределах смотровой площадки наблюдается примерно 150 особей байкальского тюленя. Общая примерная численность по всем островам архипелага – более тысячи особей.

– Начались экскурсии туристов, кроме граждан России отмечены гости из Таиланда и других мест. Посетители лежбища байкальской нерпы очень рады представившейся возможностью понаблюдать в естественных условиях за этим уникальным эндемиком озера Байкал, – говорят в «Заповедном Подлеморье».