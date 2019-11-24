В Забайкальском нацпарке определили потенциал вторсырья

Бурятия, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке выяснили, каких отходов больше всего остаётся после туристов. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».

В рамках пилотного экологического проекта «Национальные парки без мусора» эксперты по морфологии отходов проанализировали 595 кг отходов, собранных за пять дней во время пикового периода туристического сезона 2019 года на территории Забайкальского национального парка и прилегающих территориях.

По результатам доминирующими фракциями (около две трети от всего объёма отходов) являются органические (пищевые) отходы – 29% и стекло – 24% (стеклотара из-под алкогольных и безалкогольных напитков, бой стекла, фарфор, фрагменты стеклянной̆ посуды). Около 11% всех отходов – различные виды пластика. Металл (алюминиевые, жестяные банки) составляют более 7% состава ТКО. Средства гигиены занимают 4% в объеме отходов, макулатура – 2%.

Также выявлено, что в составе твердых коммунальных отходов в небольших количествах (2%) присутствуют опасные отходы, привнесенные посетителями на охраняемую природную территорию: аккумуляторы и электрические батарейки, старые корпуса автомобилей, краски и растворители, масла для жарки и технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшее или вышедшее из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы.

Перерабатываемые фракции составили 42% от общего объема ТКО, что указывает на высокий ресурсный потенциал вторсырья в Забайкальском национальным парке, говорят специалисты.