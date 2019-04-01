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02.04.2019

В Забайкальском нацпарке поймали рыболовов-нелегалов

Бурятия, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском национальном парке Бурятии в Чивыркуйском заливе озера Байкал проверили, как рыболовы-любители осуществляют на подведомственной территории подледный лов рыбы. Выявлено два нарушения.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», в ходе рейда госинспекторы проверили три рыболовных участка – «Огород», «Центральный», «Площадь», – а также другую территорию Чивыркуйского залива. Проверили около ста рыболовов-любителей на предмет законности нахождения на территории национального парка, и соблюдения его режима.

– Один из двух нарушителей не имел обязательного разрешения на посещение территории Забайкальского национального парка, другой же привлечен к ответственности за стоянку транспортного средства вне дороги общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, – пояснили в «Заповедном Подлеморье».

Каждого из нарушителей оштрафовали на три тысячи рублей.

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