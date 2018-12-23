В Забайкальском нацпарке стали платными самостоятельные автоэкскурсии

Бурятия, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Подлеморье» с конца ноября 2018 года действуют новые расценки на посещение в связи с утверждением министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации обновлённого перечня платных услуг учреждения. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Так, теперь взимается плата за самостоятельную экскурсию по обустроенным маршрутам на личном легковом автомобиле. Так как на территории Забайкальского национального парка отсутствуют дороги общего пользования, вся нагрузка на содержание имеющихся автомобильных маршрутов ложится на учреждение. Это грейдировка, отсыпка, уборка снега, содержание пунктов сбора мусора, мест остановок и отдыха, оборудование навигационными знаками, информационными аншлагами.

– Эти затраты достаточно серьезны и в большей степени обеспечиваются за счёт внебюджетного фонда. Оплата будет взиматься за каждые сутки пребывания автотранспорта на территории Забайкальского национального парка. Размер платы будет составлять 100 рублей за легковой автомобиль и более в зависимости от количества посадочных мест, – поясняют в «Заповедном Подлеморье».

Кроме того, вводится плата за посещение рекреационной площадки в бухте Змеевая, которая оборудована ваннами для купания в горячих источниках, раздевалками, настилами, беседка. Причина кроется в том, что содержание благоустроенного объекта идёт за счёт внебюджетного фонда, формирующегося средствами от предоставления платных услуг учреждением. Размер платы составит 100 рублей с человека за посещение рекреационной площадки на время не более трёх часов.

Освобождены от внесения платы инвалиды и сопровождающие, ветераны всех категорий, Герои Советского Союза, Герои России, пенсионеры РФ по старости, жители Баргузинского района Бурятии и их близкие родственники при наличии подтверждающих документов.