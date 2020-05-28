В Забайкальском нацпарке в 2020 году оборудуют пять пунктов раздельного сбора отходов

Бурятия, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке в 2020 году будут работать пять пунктов раздельного сбора отходов. Информация об их нахождении расположена при въезде на особо охраняемую территорию. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Контейнеры на пунктах раздельного сбора мусора, обозначенные жёлтым, зелёным, коричневым цветами, предназначены для сбора пластиковых бутылок и канистр из-под воды и напитков, алюминиевых банок, стеклянных бутылок и прочих отходов соответственно.

Туристам во время пребывания в национальном парке необходимо рассортировать отходы по пакетам на фракции в соответствии с правилами. Из перерабатываемой упаковки обязательно удалить все пищевые остатки: только чистое вторсырье будет принято компанией-заготовителем и отправлено на переработку.

– Важно помнить, что есть отходы, которые категорически нельзя оставлять где бы то ни было на территории национального парка. Во-первых, к ним относятся опасные отходы: газовые и аэрозольные баллоны, батарейки, тара из-под лакокрасочных изделий и бытовой химии, лекарства, упаковка средств защиты от насекомых. Во-вторых, пищевые отходы: их необходимо упаковать в мешки и утилизировать в положенном месте за пределами природной территории. Они могут привлекать диких животных, даже будучи закопанными в землю или не до конца сожжёнными, – говорят в «Заповедном Подлеморье».

Также в Забайкальском нацпарке ни в коем случае нельзя засорять ландшафты мелким мусором, вроде влажных салфеток, гигиенических отходов, сигаретных окурков, обрывков бумаги, органических остатков. Крайне опасны оставленные осколки стекла: в солнечную погоду они действуют по принципу лупы и могут стать причиной лесных пожаров.

Утилизируя отходы на пунктах раздельного сбора, туристы получают «зелёные» купоны, которые при следующем посещении можно обменять на бесплатные услуги национального парка: от экскурсии до бесплатной ночевки в кемпинге. Купоны можно получить у волонтёров или инспекторов на КПП парка.